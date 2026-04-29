AÖF final sınavı ne zaman? AÖF sınav tarihi...

On binlerce AÖF öğrencisi bahar dönemi final sınavına hazırlanıyor. Bir aksilik yaşamamak adına öğrenciler tarihleri araştırıyor. Peki, AÖF final sınavı ne zaman?

2026 AÖF Bahar Dönemi final sınavı ne zaman?

Anadolu Üniversitesi tarafından paylaşılan bilgilere göre, Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 09-10 Mayıs 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Öte yandan Yaz Okulu Sınavı’nın tarihi de açıklandı. Buna göre yaz okulu kapsamında yapılacak sınavlar 22 Ağustos 2026 tarihinde uygulanacak.