AÖF güz dönemi sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman belli olacak?
Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi sınav giriş yerlerinin açıklanacağı tarih öğrenciler tarafından sorgulanmaya başladı. Güz dönemi ara sınavları 7-8 Aralık tarihlerinde yapılacak. Peki, 2024 AÖF güz dönemi sınav giriş yerleri açıklandı mı? Göz dönemi sınav yerleri ne zaman açıklanacak?
Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) sınav dönemi yaklaşırken, öğrenciler sınav giriş yerlerinin açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor.
AÖF güz dönemi ara sınavlarının tarihi 7-8 Aralık 2024 olarak belirlenmişti. Dönem sonu sınavları ise 18-19 Ocak 2025’te yapılacak.
Peki AÖF güz dönemi sınav yerleri ne zaman açıklanacak?
Henüz netleşen bir tarih yok. AÖF sınav giriş belgelerinin 1 Aralık 2024’e kadar açıklanması bekleniyor.
AÖF öğrencileri aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinde sınav giriş yerlerine ulaşabiliyor.