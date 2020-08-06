06 Ağustos 2020

Açıköğretim Fakültesi kapsamında yer alan psikoloji lisans programı tartışma konusu oldu. Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu, “psikoloji lisans eğitiminin büyük oranda uygulama gerektiren mahiyeti ve yükseköğretimde kalitenin korunması amacıyla örgün olarak yapılmasının daha uygun olacağı yönünde” hazırladığı raporu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sundu.

Bu gelişme sonrasında AÖF psikoloji programında eğitimine devam eden adaylar ve bu programda eğitim almayı planlayan adaylar, "AÖF psikoloji bölümü kapanacak mı?" sorusunu sormaya başladı.

"Kapatılması yararlı olur"

İletişim Bakanı Fahrettin Altun konuya dair Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Sayın Cumhurbaşkanımız, Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulunun ilgili raporuna binaen 'açıköğretim psikoloji lisans programlarının kapatılmasının daha yararlı olacağı' yönündeki görüşünü Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına bildirmiştir." ifadelerini kullandı.

Psikoloji bölümü tepkilere neden olmuştu

İstanbul Üniversitesi’nin, Psikoloji Bölümü’nün AUZEF’e dahil edilerek açık öğretimde de bölüm açılacağını duyurmasının ardından birçok akademisyen ve öğrenci tepki göstermişti.