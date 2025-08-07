Alttan dersi olanlar AÖF yaz okulunda notlarını yükseltmek amacıyla AÖF yaz okulu sınavına giriyor. Özellikle mezun olmak isteyenler bu fırsattan yararlanırken sınav için geri sayım başladı. En önemli hususlardan biri sınav giriş belgesi... Peki, AÖF sınav giriş belgesi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AÖF yaz okulu sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF yaz okulu sınav giriş belgesi tarihini adaylarla paylaşmadı. Geçen yıl 17 Ağutos'ta gerçekleşen sınavın giriş belgeleri 8 Ağustos'ta ilan edilmişti. Bu süre hesap edildiğinde bu yılki sınav giriş belgelerinin 7 Ağustos'ta erişime açılması beklenir.