AÖF SINAV TARİHİ: AÖF sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AÖF güz dönemi final sınavları için geri sayım başladı. 17-18 Ocak 2026 tarihlerinde sınava girecek öğrenciler hazırlıklarını sürdürürken, sınav yerlerine ilişkin detayları merak ediyor. Sınav giriş belgesinin henüz yayımlanmamış olması belirsizliği artırıyor. Bu nedenle son günlerde “AÖF sınav yerleri açıklandı mı” sorusu öne çıkıyor.

AÖF sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak?

AÖF güz dönemi final sınavı giriş belgeleri ile ilgili Anadolu Üniversitesi bugün bir duyuru geçmedi. Sınav yerlerinin 12 Ocak Pazartesi erişime açılması bekleniyor.

AÖF final sınavı 17-18 Ocak 2026 tarihlerinde yapılacak.