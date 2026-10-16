AÖF sınav tarihleri... AÖF sınavları ne zaman?

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Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri sınavlara hazırlanırken tarihler de merak ediliyor. Günler ilerledikçe "AÖF sınavları ne zaman" sorusu daha da hızlanıyor.

2026/2027 AÖF sınav tarihleri şöyle:

- Güz Dönemi Ara Sınavı: 5-6 Aralık 2026

- Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 16-17 Ocak 2027

- Bahar Dönemi Ara Sınavı: 10-11 Nisan 2027

- Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 29-30 Mayıs 2027

- Yaz Okulu Sınavı: 21 Ağustos 2027