AÖF sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AÖF Güz Dönemi vize sınavları için geri sayım devam ediyor. İlk sınav heyecanını yaşayacak olan öğrencilerin gündeminde sınav giriş belgesi yer alıyor. Anadolu Üniversitesi adaylara tarihleri duyurmadı, hal böyle olunca "AÖF sınav yerleri ne zaman açıklanacak" sorusu yükseliyor.

AÖF sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

Anadolu Üniversitesi, AÖF Güz Dönemi ara sınav tarihlerini henüz duyurmadı. Bir önceki sınavın giriş belgeleri 8 gün önce ilan edilmişti. Bu sebeple gözler 27 Kasım'da olacak.

Sınav yerleri belli olduğunda belgenize http://aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden erişebilirsiniz.