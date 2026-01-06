AÖF sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Sınav giriş belgesi duyuruldu mu?

AÖF güz dönemi final sınavlarına çok az bir süre kaldı. Sınav heyecanı başlarken öğrenciler sınav giriş belgesine odaklanmış durumda... Tarihlerin belli olmaması öğrencileri "AÖF sınav yerleri ne zaman açıklanacak" sorusuna teşvik ediyor.

AÖF sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak?

AÖF güz dönemi final sınavı giriş belgeleri ile ilgili Anadolu Üniversitesi bugün bir duyuru geçmedi. Sınav yerlerinin 12 Ocak Pazartesi erişime açılması bekleniyor.

AÖF final sınavı 17-18 Ocak 2026 tarihlerinde yapılacak.