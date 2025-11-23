AÖF sınav yerleri ne zaman açıklanacak? AÖF sınav giriş belgesi erişime açıldı mı?

Açıköğretim programlarında eğitim gören öğrenciler için güz dönemi ara sınavları için geri sayım devam ediyor. Sınavlara kısa bir süre kala, öğrencileri gündeminde sınav giriş belgeleri var. Özellikle ilk kez sınava girecek olanlar "AÖF sınav yerleri ne zaman açıklanacak" sorusuna yanıt arıyor.

AÖF sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

Anadolu Üniversitesi, AÖF Güz Dönemi ara sınav tarihlerini henüz duyurmadı. Bir önceki sınavın giriş belgeleri 8 gün önce ilan edilmişti. Bu sebeple gözler 27 Kasım'da olacak.

Sınav yerleri belli olduğunda belgenize http://aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden erişebilirsiniz.