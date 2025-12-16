AÖF sonuçları açıklandı mı? AÖF'ün ara sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

6-7 Aralık tarihleri arasında AÖF vize sınavları gerçekleşti. Öğrenciler oturumlarda ter döktükten sonra ilk olarak soru ve cevapları daha sonra ise sonuç tarihini araştırmaya başladı. Sınavın üzerinden 9 gün geçerken "AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu tırmanmış durumda...

AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak?

Anadolu Üniversitesi AÖF güz dönemi ara sınav sonuç tarihini açıklamadı. Bir önceki sınavın sonuçları 6 gün sonra açıklanmıştı. Beklentiler bugün veya yarında olacak.

Anadolu Üniversitesi Harf Notu AKTS Harf Notu AA A AB A BA B BB B BC C CB C CC D CD D DC E DD E FF FAA-CC arası notlar geçer notlardır, FF kalır nottur. CD, DC ve DD notları koşullu geçer notlardır, öğrencinin genel not ortalaması 2.0 ve üstü ise geçer, 2.0 'ın altında ise kalır not olarak kabul edilir.