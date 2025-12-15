Geçen hafta sonu gerçekleşen AÖF ara sınavının sonuçlarına öğrenciler ulaşmak istiyor. Anadolu Üniversitesi'nden tarih konusunda açıklama yapılmaması nedeniyle araştırmalar hızlanmış durumda... Pazartesi peş peşe sorular geliyor. Öğrenciler "AÖF sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak" sorusu sıklaştırmış durumda...

AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak?

Anadolu Üniversitesi AÖF güz dönemi ara sınav sonuç tarihini açıklamadı. Bir önceki sınavın sonuçları 6 gün sonra açıklanmıştı. Beklentiler bugün veya yarında olacak.

Anadolu Üniversitesi Harf Notu AKTS Harf Notu AA A AB A BA B BB B BC C CB C CC D CD D DC E DD E FF FAA-CC arası notlar geçer notlardır, FF kalır nottur. CD, DC ve DD notları koşullu geçer notlardır, öğrencinin genel not ortalaması 2.0 ve üstü ise geçer, 2.0 'ın altında ise kalır not olarak kabul edilir.