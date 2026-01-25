AÖF sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

AÖF sınav sonuçları için bekleyiş devam ediyor. Öğrenciler sonuçların hangi gün ve saat açıklanacağını merak ediyor. Anadolu Üniversitesi’nin resmi duyuruları yakından takip ediliyor. Özellikle mezuniyet durumunda olan adaylar için sonuçlar büyük önem taşıyor. Peki AÖF sonuçları ne zaman erişime açılacak?

AÖF Güz Dönemi final sonuçları ne zaman açıklanıyor?

Anadolu Üniversitesi AÖF sonuç tarihlerini paylaşmadı. Bir önceki ara sınav 6-7 Aralık'ta gerçekleşti sonuçlar 16 Aralık'ta duyuruldu. Olası final sonuç tarihi olarak 27 Ocak öne çıkıyor.

Anadolu Üniversitesi Harf Notu AKTS Harf Notu AA A AB A BA B BB B BC C CB C CC D CD D DC E DD E FF FAA-CC arası notlar geçer notlardır, FF kalır nottur. CD, DC ve DD notları koşullu geçer notlardır, öğrencinin genel not ortalaması 2.0 ve üstü ise geçer, 2.0 'ın altında ise kalır not olarak kabul edilir