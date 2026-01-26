AÖF sonuçları açıklandı! Sonuç sorgulama ekranı
AÖF sonuçlar açıklandı. Anadolu Üniversitesi sonuçları ilan eder etmez sorgulama sayfası yoğun şekilde araştırılmaya başlandı. İşte sonuç linki...
AÖF Güz Dönemi Final Sınavı 17-18 Ocak tarihleri arasında gerçekleşti. Haftanın ilk gününde sonuçlara yoğun bir ilgi vardı ve Anadolu Üniversitesi müjdeli haberi duyurdu.
Üniversiteden yapılan açıklamada "AÖF Güz Dönemi Final Sınav sonuçları açıklandı" denildi.
AÖF SONUÇ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ
Anadolu Üniversitesi Harf Notu AKTS Harf Notu AA A AB A BA B BB B BC C CB C CC D CD D DC E DD E FF FAA-CC arası notlar geçer notlardır, FF kalır nottur. CD, DC ve DD notları koşullu geçer notlardır, öğrencinin genel not ortalaması 2.0 ve üstü ise geçer, 2.0 'ın altında ise kalır not olarak kabul edilir.