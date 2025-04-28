AÖF sonuçları için sabırsız bekleyiş devam ediyor. Yeni haftada aramalar sıklamış durumda... Binlerce kişi "AÖF sonuçları bugün açıklanır mı?", "AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak?" diye soruyor.

AÖF SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi son sınav sonuçlarını henüz açıklamış değil.

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AÖF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

AÖF sınav sonuçları 15 gün içinde açıklanıyor. Bir önceki sınav 18-19 Ocak tarihlerinde gerçeklemiş sonuçlar 26 Ocak'ta açıklanmıştı. Bu süre göz önünde bulundurulursa AÖF bahar dönemi ara sınav sonuçlarının 28 Nisan'da açıklanması beklenir.