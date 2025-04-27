AÖF sonuçları için bu tarihe dikkat! AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF Bahar Dönemi vize sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sonuç tarihi hakkında bilgi edinmek isteyenler "AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunu yöneltiyor. Peki, herhangi bir duyuru var mı?

AÖF SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi son sınav sonuçlarını henüz açıklamış değil.

AÖF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

AÖF sınav sonuçları 15 gün içinde açıklanıyor. Bir önceki sınav 18-19 Ocak tarihlerinde gerçeklemiş sonuçlar 26 Ocak'ta açıklanmıştı. Bu süre göz önünde bulundurulursa AÖF bahar dönemi ara sınav sonuçlarının 28 Nisan'da açıklanması beklenir.