AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF soruları ve cevap anahtarı hangi tarihte açıklanacak?

AÖF öğrencileri, sınav maratonunun tamamlanmasının ardından gözlerini sonuç takvimine çevirdi. Soru kitapçıkları ve cevap anahtarının ne zaman erişime açılacağı da günün öne çıkan başlıklarından biri durumunda... Sürekli olarak "AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak" ve "AÖF soruları ve cevap anahtarı hangi tarihte açıklanacak" soruları geliyor.

AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak?

Anadolu Üniversitesi AÖF güz dönemi ara sınav sonuç tarihini açıklamadı. Bir önceki sınavın sonuçları 6 gün sonra açıklanmıştı. Bu sebeple gözler 13 Aralık tarihinde olacak.

AÖF soru ve cevapları hangi tarihte açıklanacak?

AÖF soru ve cevap anahtarının yayımlanacağı tarih ile ilgili duyuru yapılmadı. Üç gün içinde sorular erişime açılıyor.