AÖF SONUÇLARI NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE AÇIKLANACAK? AÖF sonuçları bugün açıklanır mı?
AÖF bahar dönemi ara sınav sonrası gözler sonuçlarda... 21 Nisan'da tamamlanan sınavın ardından yoğun şekilde "AÖF sonuçları açıklandı mı?" sorusu geliyor. Peki, sonuçlar ne zaman ilan edilir?
AÖF bahar dönemi ara sınav 20-21 Nisan tarihlerinde gerçekleşti. Sınavın bitişi ile birlikte sonuç tarihi aratılmaya başlandı. Öğrenciler günler ilerledikçe "AÖF sonuçları açıklandı mı? Son AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorularını artırıyor.
AÖF SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi son sınav sonuçlarını henüz açıklamış değil.
AÖF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
AÖF sınav sonuçları 15 gün içinde açıklanıyor. Bir önceki sınav 18-19 Ocak tarihlerinde gerçeklemiş sonuçlar 26 Ocak'ta açıklanmıştı. Bu süre göz önünde bulundurulursa AÖF bahar dönemi ara sınav sonuçlarının 28 Nisan'da açıklanması beklenir.