AÖF sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

AÖF sonuç tarihi yoğun şekilde araştırılıyor. Özellikle ilk kez sınava girenler araştırmalarını sıklaştırmış durumda... Konu hakkında bilgi almak isteyenlerin sıkça başvurduğu soru "AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak" oluyor.

AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak?

Anadolu Üniversitesi AÖF güz dönemi ara sınav sonuç tarihini açıklamadı. Bir önceki sınavın sonuçları 6 gün sonra açıklanmıştı. Bu sebeple gözler 13 Aralık tarihinde olacak.

Anadolu Üniversitesi Harf Notu AKTS Harf Notu AA A AB A BA B BB B BC C CB C CC D CD D DC E DD E FF FAA-CC arası notlar geçer notlardır, FF kalır nottur. CD, DC ve DD notları koşullu geçer notlardır, öğrencinin genel not ortalaması 2.0 ve üstü ise geçer, 2.0 'ın altında ise kalır not olarak kabul edilir.