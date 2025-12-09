AÖF yeni eğitim öğretim yılının ilk sınavları gerçekleşti. Öğrenciler sınavda ter dökerken şimdi gündemde soru ve cevap anahtarı ile sonuç tarihi var. Üniversiteden tarih paylaşımı gelmezken öğrenciler "AÖF soruları açıklandı mı", "AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak" sorularına cevap arıyor.

AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak?

Anadolu Üniversitesi AÖF güz dönemi ara sınav sonuç tarihini açıklamadı. Bir önceki sınavın sonuçları 6 gün sonra açıklanmıştı. Bu sebeple gözler 13 Aralık tarihinde olacak.

AÖF soru ve cevapları hangi tarihte açıklanacak?

AÖF soru ve cevap anahtarının yayımlanacağı tarih ile ilgili duyuru yapılmadı. Üç gün içinde sorular erişime açılıyor. Beklentiler yarın erişime açılacağı yönünde...