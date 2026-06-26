AÖF yaz okulu kayıtları başladı mı, ne zaman başlıyor? İşte detaylar...
AÖF yaz okulu sınavına katılmak isteyen adayların önlerinde kayıtlar var. On binlerce kişi sınava girmek isterken bir yandan da kayıt tarihlerini öğrenmeye çalışıyor. Son günlerde sık sık "AÖF yaz okulu kayıtları başladı mı" sorusu geliyor.
AÖF yaz okulu süreci yaklaşırken, gözler kayıt takvimine çevrildi. Yaz döneminde sınava girecek adayların gözü kayıt tarihlerinde... Herhangi bir aksilik yaşamak istemeyenler "AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman başlıyor" sorusuna ağırlık veriyor.
AÖF yaz okulu sınavı ne zaman?
Anadolu Üniversitesi'nin belirlemiş olduğu AÖF Yaz Okulu sınavı 22 Ağustos'ta yapılacak.
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yaz okulu için kayıt işlemleri 29 Haziran'da başlayacak, 3 Temmuz 2026 tarihinde son bulacak.