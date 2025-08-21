AÖF yaz okulu sınav sonuç tarihi açıklandı mı? AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak?

Anadolu Üniversitesi'nin yaz okulu sınavlarının ardından binlerce öğrenci gözünü sonuçlara çevirdi. Akademik takvimde sonuç tarihi yer almazken, sürecin hangi aşamada olduğu merak ediliyor. Sonuç tarihi bilgisine ulaşmak isteyen binlerce kişi "AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak" diye soruyor.

AÖF yaz okulu sonuçları ne zaman açıklanacak?

Anadolu Üniversites AÖF yaz okulu sonuçları için tarih vermedi. Son sınav 24-25 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşti ve sonuçlar 3 Haziran'da açıklandı. Sürecin aynı ilerlemesi durumunda sonuçların 25 Ağustos'ta ilan edilmesi beklenir.