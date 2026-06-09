AÖF yaz okulu sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Kayıtlar başladı mı?

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AÖF yaz okulu kayıtlarına doğru adım adım ilerlenirken en önemli konulardan biri de sınavın yapılacağı tarih... On binler başvuru yapıp sınav tarihini bekleyecekler. Peki, AÖF yaz okulu sınavı ne zaman?

AÖF yaz okulu sınavı ne zaman?

Anadolu Üniversitesi'nin belirlemiş olduğu AÖF Yaz Okulu sınavı 22 Ağustos'ta yapılacak.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yaz okulu için kayıt işlemleri 29 Haziran'da başlayacak, 3 Temmuz 2026 tarihinde son bulacak.