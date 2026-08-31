AÖF Yaz Okulu sonuçları bugün mü açıklanacak, ne zaman açıklanıyor?

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AÖF Yaz Okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Yüz binler bu soruya cevap arıyor. Pazartesi günü aramalar sıklaşırken Anadolu Üniversitesi'nin resmi sitesi ziyaretçi akınına uğruyor. İşte detaylar...

AÖF Yaz Okulu sonuçları açıklandı mı?

Hayır, Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sonuçlarını ilan etmedi. Geçen yılki süreç tekrar etmezken beklentiler bu hafta içi sonuçların erişime açılacağı yönünde...

AÖF DUYURULARI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖS Öğrenci Otomasyonu: aosogrenci.anadolu.edu.tr adresine T.C. Kimlik numaranız veya e-Devlet şifrenizle giriş yaparak "Sınav Sonuçları" sekmesinden ders notlarınızı görebilirsiniz.

e-Devlet Kapısı: e-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra "Anadolu Üniversitesi / AÖF Sınav Notu Sorgulama" hizmetini kullanarak sonuçlarınıza erişebilirsiniz.

Anadolu Mobil Uygulaması: iOS veya Android cihazlar için geliştirilen resmi Anadolu Mobil uygulamasını indirip e-Devlet ya da öğrenci şifrenizle giriş yapabilirsiniz.