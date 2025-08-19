AÖF yaz okulu sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF sonuç tarihi belli mi?

AÖF sonuçları için heyecanlı bekleyiş söz konusu... Bugün sınavın üzerinden 2 gün geçti ve sonuç tarihi araması yoğunlaşıyor. Tarihlerin belli olmaması sebebiyle Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin resmi sitesi sıkça kontrol ediliyor. Bilgi almak amacıyla yöneltilen soru ise "AÖF yaz okulu ne zaman açıklanacak" şeklinde...

AÖF yaz okulu sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF yaz okulu sonuçları için Anadolu Üniversitesinden tarih paylaşımı gelmedi. Son sınav 24-25 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşti ve sonuçlar 3 Haziran'da açıklandı. Bu süre hesap edildiğinde yaz okulu sınav sonuçlarının 25 Ağustos'ta ilan edilmesi beklenir.