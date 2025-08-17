AÖF yaz okulu sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih açıklandı mı?

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yaz okulu sınavı bugün tamamlandı. Sınav maratonunun bitmesiyle birlikte, öğrenciler için yeni bir bekleyiş süreci başladı. En çok aratılan konuların başında sonuçlar geliyor. Adaylar yoğun şekilde "AÖF yaz okulu sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu geliyor.

AÖF yaz okulu sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF yaz okulu sonuçları için Anadolu Üniversitesinden tarih paylaşımı gelmedi. Son sınav 24-25 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşti ve sonuçlar 3 Haziran'da açıklandı. Bu süre hesap edildiğinde yaz okulu sınav sonuçlarının 25 Ağustos'ta ilan edilmesi beklenir.

AÖF yaz okulu soru ve cevap anahtarı için tarih verilmedi. Fakat Anadolu Üniversitesi açıköğretim sınavlarının soruları genellikle bir gün sonra erişime açılıyor. Bu nedenle gözler 18 Ağustos tarihinde olacak.