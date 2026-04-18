AÖL 1. dönem sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanıyor?

AÖL 1. dönem sınavlarının üzerinden bir ay geçti; ancak sonuçlar henüz açıklanmadı. Binlerce öğrenci, notlarına ulaşabilmek için MEB'in açıklayacağı sonucu bekliyor. Her geçen gün "AÖL 1. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu sıklaşıyor.

AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanıyor?

Milli Eğitim Bakanlığının daha önce yayımladığı takvime göre AÖL sonuçları 22 Nisan'da erişime açılacak.

Adaylar, sınav sonuçlarını Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı öğrenciler https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspxinternet adreslerinden öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile öğrenebilecek.