Yeni dönemin ilk AÖL sınavı cumartesi ve pazar günleri yapıldı. Öğrenciler sınavda ter dökerken soru ve cevap anahtarı ile sonuç tarihini öğrenmeye çalışıyorlar. Bu nedenle "AÖL sınav soruları ne zaman açıklanacak", "AÖL 1. dönem sonuçları hangi tarihte ilan edilecek" sorusu sıkça geliyor.

AÖL sınav soruları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığının AÖL soru ve cevap anahtarı için belirlemiş olduğu tarih 24 Aralık Çarşamba...

AÖL sonuçları hangi tarihte erişime açılacak?

20-21 Aralık tarihinde gerçekleşen AÖL 1. dönem sınav sonuçları takvime göre 20 Ocak'ta erişime açılacak.