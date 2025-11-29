AÖL sınav yerleri ne zaman belli olacak? AÖL sınavı ne zaman?
AÖL sınavına sayılı haftalar kaldı. Öğrenciler sınava tüm hızıyla çalışmaya devam ediyor. Sınav tarihleri yaklaşırken gündemde sınav giriş belgesi var. Peki, AÖL sınav yerleri ne zaman belli olacak?
AÖL öğrencileri yeni dönemin ilk sınavı için sabırsızlanıyor. Aralık ayında gerçekleşecek sınavın net tarihleri öğrenilmeye çalışılırken bir başka konu ise giriş belgeleri... Öğrenciler "AÖL sınav yerleri ne zaman belli olacak" sorusunu hızlandırmış durumda...
AÖL sınav giriş belgesi ne zaman belli olacak?
Milli Eğitim Bakanlığının kılavuzunda yer alan bilgiye göre AÖL sınav giriş belgesi 15 Aralık Pazartesi açıklanacak.
AÖL sınav oturumları ne zaman?
1. Oturum: 20 Aralık 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da
2. Oturum: 20 Aralık 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00’te,
3. Oturum: 21 Aralık 2025 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da yapılacak.