AÖL SONUÇ TARİHİ: 3. dönem AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığının resmi sitesi her gün ziyaretçi akınına uğruyor. Bugün LGS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla siteye ziyaret pik yaparken açıköğretim lisesi öğrencileri de 3. dönem sınav sonuçlarının tarihini öğrenmeye çalışıyor. Sıkça iletilen soru ise "AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak" şeklinde...

AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak?

19-220 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleşen AÖL sınav sonuçları Milli Eğitim Bakanlığının takvimine göre 14 Ağustos'ta açıklanacak.

Açık Öğretim Ortaokulu öğrencileri aionet.meb.gov.tr adresinden, Açık Öğretim Lisesi, Açık İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Lise öğrencileri ise aolweb.meb.gov.tr üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak sonuçlarına erişebilecek.