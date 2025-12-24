AÖL SONUÇ TARİHİ: AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL 1. dönem sınavları 20-21 Aralık tarihinde gerçekleşti. Sınav sonrası sonuç tarihi gündem oldu. Hafta ortasında sık sık "AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu geliyor. İşte MEB'in geçtiği o tarih...

AÖL sonuçları hangi tarihte erişime açılacak?

20-21 Aralık tarihinde gerçekleşen AÖL 1. dönem sınav sonuçları takvime göre 20 Ocak'ta erişime açılacak.

AÖL sınav soruları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığının AÖL soru ve cevap anahtarı için belirlemiş olduğu tarih 24 Aralık Çarşamba...