AÖL SONUÇ TARİHİ: AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak?

Açıktan lise bitirip üniversite hayali kuran öğrenciler AÖL 1. dönem sınavlarını geride bıraktı. Sınav değerlendirme süreci devam ediyor. Sınava giren büyük bir kitle sonuç tarihini bilirken bilmeyenler ise "AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusuna cevap arıyor.

AÖL sonuçları ne zaman açıklanıyor?

20-21 Aralık tarihinde gerçekleşen AÖL 1. dönem sınav sonuçları takvime göre 20 Ocak'ta erişime açılacak.

Açık Öğretim Lisesinde not sistemi 100'lük sistem olarak uygulandığından bir dersten başarılı olmak için, 45 puan alınması gerekir.