AÖL SONUÇLARI AÇIKLADI MI? AÖL 1. dönem sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sorgulama linki

AÖL sınavına giren öğrenciler için sonuç heyecanı sabah saatlerinden itibaren başladı. Bugün sonuçlar ilan edilecek fakat saat henüz belli değil. Öğrenciler saate dair fikir edinmek istiyor. Geçmiş süreçler de merak edilirken bugün yoğun şekilde "AÖL 1. dönem sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak" sorusuna cevap aranıyor.

AÖL sonuçları açıklandı mı?

AÖL 1. dönem sınav sonuçları bugün erişime açılacak fakat saat belli değil. Bir önceki dönem sonuçları saat 11.30 sularında ilan edilmişti. Şimdi gözler yine öğlen saatlerine çevrilmiş durumda...

MEB DUYURULARI İÇİN TIKLAYINIZ

Açık Öğretim Lisesinde not sistemi 100'lük sistem olarak uygulandığından bir dersten başarılı olmak için, 45 puan alınması gerekir.