AÖL sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte MEB'in açıkladığı o tarih...

AÖL 1. dönem sınavları 20-21 Aralık tarihinde gerçekleşti. Aradan 10 gün geçti ve yavaş yavaş sonuç tarihi araması hızlanıyor. Öğrencilerin büyük çoğunluğu sonuç tarihini bilirken henüz bilmeyenler ise "AÖL sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak" diye soruyor.

AÖL sonuçları hangi tarihte erişime açılacak?

20-21 Aralık tarihinde gerçekleşen AÖL 1. dönem sınav sonuçları takvime göre 20 Ocak'ta erişime açılacak.

Açık Öğretim Lisesinde not sistemi 100'lük sistem olarak uygulandığından bir dersten başarılı olmak için, 45 puan alınması gerekir.