AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB tarih verdi mi?

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AÖL 3. dönem sınavları sona erdi ve gözler şimdi sonuçlara çevrildi. Mezun olmaya yakın adayların heyecanı tavan yaparken sıkça gelen soru "AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak" oluyor.

AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı sınav giriş belgesi duyurusunda sonuç tarihini belirtti. Buna göre sonuçlar 7 Ağustos'ta ilan edilecek.

Adaylar sınav sonuçlarını Açık öğretim liseleri öğrencileri, Öğrenci/T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx Açık Öğretim Ortaokulu öğrencileri, Öğrenci/T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx resmî internet adresinden sisteme giriş yaparak öğrenebilirler.