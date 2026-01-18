AÖL sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı AÖL 1. dönem sonuçlarının 20 Ocak'ta açıklanacağını duyurmuştu. Sonuçlara saatler kaldı ve tam saat merak ediliyor. Bakanlığın konu hakkında duyuru yapmaması nedeniyle "AÖL sonuçları saat kaçta açıklanacak" sorusu tırmanıyor.

AÖL sonuçları ne zaman açıklanıyor?

AÖL 1. dönem sınav sonuçları 20 Ocak'ta erişime açılacak fakat saat belli değil. Bir önceki dönem sonuçları saat 11.30 sularında ilan edilmişti. Şimdi gözler yine öğlen saatlerine çevrilmiş durumda...

Açık Öğretim Lisesinde not sistemi 100'lük sistem olarak uygulandığından bir dersten başarılı olmak için, 45 puan alınması gerekir.