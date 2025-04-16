Aort damarı yırtılması nedir? Aort damarı yırtılması belirtileri

İnsan vücudundaki en büyük ana atar damar olan aort damarı, dakikada ortalama 5 litre kanı kalpten vücut dokularına pompalar. Sıklıkla 60 yaşın üzerindeki hipertansiyon hastalarında genişleyen aort damarının çatlaması ya da yırtılması aort yırtılması ya da tıbbi adıyla aort diseksiyonu olarak bilinmektedir.

Aort damarı yırtılması nedir?

Aort, vücudun en büyük atardamarıdır ve kalpten çıkan oksijen açısından zengin kanı tüm vücuda taşır. Aort damarı yırtılması, damar duvarının iç katmanında meydana gelen bir ayrılma sonucu kanın damar katmanları arasında ilerlemesiyle oluşur. Bu durum damar duvarının zayıflamasına ve zamanla tamamen yırtılmasına yol açabilir.

Aort yırtılması neden olur?

Aort yırtılması genellikle yüksek tansiyon (hipertansiyon), genetik damar hastalıkları, damar sertliği, göğüs travmaları veya kazala, ileri yaş ve sigara kullanımına bağlı yaşanabilir.

Aort tırtılmasının belirtileri nelerdir?

Aort yırtılması genellikle aniden başlar ve şiddetli belirtilerle kendini gösterir. En sık görülen belirtiler, göğüste yırtılma hissi veren ani ve şiddetli ağrı, sırt, boyun veya karına yayılan ağrı, nefes darlığı, bayılma veya bilinç kaybı, hızlı nabız ve düşük tansiyon, felç benzeri nörolojik belirtiler.

Oya Aydoğan ve Doğan Güceloğlu'nu hayattan kopardı

83 yaşındaki psikolog ve yazar Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu 2021 yılında, Yeşilçam'ın yıldızı 59 yaşındaki Oya Aydoğan da 2016 yılında aort damarının yırtılması nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Aort yırtılması nasıl tedavi edilir?

Aort damarı yırtılması tedavisi, yırtığın yerine ve büyüklüğüne göre değişiyor. Açık kalp ameliyatı veya endovasküler (kapalı) yöntemlerle yırtık onarılabiliyor, ancak erken teşhis ve acil müdahale ölüm riski yüksek olan bu rahatsızlıkta hayat kurtarı oluyor.

Uzmanlar uyarıyor!

Kardiyoloji uzmanları, özellikle 40 yaş üstü bireylerde ani göğüs ve sırt ağrısının ciddiye alınması gerektiğini belirtiyor. Aort damarı yırtılması, belirtiler başladığında dakikalar içinde hayati risk oluşturabileceğinden hızlı müdahale şart.