31 Temmuz 2018

Adana İl İstihdam Kurulu toplantısı, Vali Mahmut Demirtaş’ın başkanlığında Adana Organize Sanayi Bölgesinde (AOSB) gerçekleştirildi.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, AOSB Başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, il genelindeki istihdam çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İstihdam ve üretimin, bölge ve ülke kalkınmasında önemli yeri olduğunu belirten Vali Demirtaş, Adana İl İstihdam Kurulunun, kent genelindeki kurum ve kuruluşlar, AOSB, meslek odaları ve sivil toplum örgütleri temsilcileriyle ortak çalışmalar gerçekleştirdiğini ifade etti.

AOSB’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda istihdam çalışmalarına yönelik başarılı bir sunum gerçekleştirildiğini vurgulayan Vali Demirtaş, “İlimizde çeşitli alanlarda üretim yapan iş insanlarımız, İŞKUR ve Vergi Daire Başkanlığımız tarafından mevzuattaki değişiklikler konusunda bilgilendiriliyor. Tüm iş kollarında bu konuda bilgi eksikliği varsa, bu sıkıntıyı özel toplantılar yaparak ortadan kaldırmayı düşünüyorum” dedi.



AOSB’de metrekaresi 150 TL’ye arsa

AOSB Başkanı Bekir Sütcü de, bin 590 hektar alan üzerine kurulan Adana Organize Sanayi Bölgesinin, 5 kıtadan yatırımcıların bulunduğu 434 işletmeli bir bölge olduğunu söyledi. AOSB genelinde yaklaşık 40 bin kişinin istihdam edildiğini belirten Bekir Sütcü, bölgede yatırımcılara uygun fiyatla arsa tahsis ederek istihdamı artırma çabasında olduklarını bildirdi. Sütcü, yatırım yapmak isteyen sanayiciler için sundukları fırsatlara da dikkati çekerek, “Türk Sanayisinin Güney’deki Üssü konumunda olan Adana Organize Sanayi Bölgemizdeki sanayi parsellerimizin toplam alanı 10 bin 748 dönüm. Yatırımcılarımıza tahsis edilebilecek durumda olan ve farklı yüz ölçümlerine sahip 41 adet sanayi parselimiz bulunmaktadır. Tahsis edilebilecek arsaların toplam alanı ise 438 dönümdür. Yatırımcılarımız için alt ve üst yapısı hazır, sorunsuz bir bölgede, hiçbir ilave ücret talep etmeden, metrekaresi 150 TL gibi sembolik bir ücretle arsa sahibi olma fırsatı sunuyoruz. Ülkemizi seviyoruz, istihdam ve üretim için sanayicilerimizi AOSB’ye yatırım yapmaya davet ediyoruz’’ dedi.

Adana İl İstihdam Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Azmi Yalçın da, denetim, yurt içi işe yerleştirme hizmetleri, işsizlik sigortası, engelli ve hükümlülere yönelik projeler, yeni eğitim planlamaları ve teknik liselerle ilgili bilgiler paylaştı.

Toplantıya, Adana Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Sinan Gül, Adana Ticaret Odası Başkanı Atilla Menevşe, Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç, Adana Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ahmet Karaveli, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Bilal Canbolat, Gıda Tarım ve Hayvancılık Adana İl Müdürü Ali Tekin, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bölge ve Adana İl Müdürü Remzi Özdoğan, Adana İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Zeynel Abidin Koç, Anadolu Aslanları İş adamları Derneği Adana Şube Başkanı Recep Çalışkan, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Adana Şube Başkanı Burhan Kavak, Türk-İş Adana 4. Bölge Temsilcisi Edip Gülnar ve AOSB Bölge Müdürü Mustafa Keskin ile kurul üyeleri katıldı.

Kaynak: İHA