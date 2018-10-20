AP, Kaşıkçı için uluslararası soruşturma istedi

20 Ekim 2018

AP Başkanı Antonio Tajani, sosyal medyadan paylaştığı mesajında, "Acilen, Cemal Kaşıkçı'nın ölümüne ilişkin kanıtların incelenmesini sağlayacak titiz bir uluslararası soruşturma başlatılmalı." ifadesini kullandı.

Tajani, Kaşıkçı'nın ölümüne ilişkin detayların açığa kavuşturulması gerektiğini vurguladı.

Suudi Arabistan yönetimi, 2 Ekim'de İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın "konsolosluk binasında yaşanan arbede sonucunda öldüğünü" açıklamıştı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan haberde, Suudi Arabistan Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma neticesinde, Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul Başkonsolosluğuna geldiği sırada burada bulunan "başka Suudi vatandaşlarla tartışmaya başladığı, tartışmanın arbedeye dönüştüğü ve bunun sonucunda Kaşıkçı'nın hayatını kaybettiği" belirtilmişti.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı'ndan "Kaşıkçı" açıklaması

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Suudi Arabistan'ın gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın "ölümüyle" ilgili açıklamasına ilişkin, "AB Temsilcisi'nin (Federica Mogherini) de söylediği gibi bu olaya ilişkin detaylı bir adli soruşturmanın gerçekleşmesini istiyoruz." dedi.

AB büyükelçileriyle Efes'e gerçekleştirdiği ziyaret esnasında Berger, Suudi gazeteci Kaşıkçı olayıyla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Büyükelçi Berger, "AB Temsilcisi'nin (Federica Mogherini) de söylediği gibi bu olaya ilişkin detaylı bir adli soruşturmanın gerçekleşmesini istiyoruz." ifadesini kullandı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin konuyla ilgili bilgi almak için Türk hükümet yetkilileriyle temasta olduğunu belirten Berger, soruşturmanın sonuçlarını beklediklerini bildirdi.

Mogherini, 15 Ekim'de yaptığı açıklamada, "AB, Suudi Arabistan yetkililerinin Türkiye ile iş birliği içinde tam bir araştırma yapmasını bekliyor." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA