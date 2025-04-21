Apartmanı saran kokunun ardından vahşet çıktı! Kapıyı açan itfaiye ekipleri büyük şok yaşadı
Kastamonu'da apartmanı saran koku ihbarı üzerine ekiplerin girdiği evde, 23 yaşındaki bir kadının cesedi bulundu. Adının Elif Civil olduğu tespit edilen ve hamile olduğu anlaşılan kadının vücudunda bıçak izlerinin olduğu ve 10 gün önce öldürüldüğü belirlendi. Öte yandan, Evil Civil'in eşi 23 yaşındaki B.C. ise yanında 1.5 yaşındaki çocuğuyla birlikte kent meydanında gözaltına alındı..
Olay, İnönü Mahallesi Arnavut Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki apartmandan kötü kokuların gelmesi üzerine binada yaşayan vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu.
Yaptıkları çalışma sonucu eve giren itfaiye ekipleri, hamile bir kadının cesediyle karşılaştı.
Bunun üzerine polis ve sağlık ekipleri ile olay yeri inceleme ekipleri evde incelemelerde bulundu.
Cesedin, 23 yaşındaki hamile Elif Civil'e ait olduğu tespit edildi.
Elif Civil'in vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle öldürüldüğü belirlenirken, cesedin 10 günden fazladır evde olduğu belirtildi.
Ekiplerin evde yaptıkları incelemelerin ardından Elif Civil'in cenazesi, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
Eşi cinayet şüphesiyle gözaltında
Olayın ardından harekete geçen Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ölen kadının kocası B.C.'yi (29) yakalamak için çalışma başlattı.
Ekipler, B.C.'nin kent merkezindeki Nasrullah Meydanı'nda olduğu tespit edildi.
Yanında 1,5 yaşındaki çocuğu İ.C ile birlikte yakalanan B.C. cinayet şüphelisiyle gözaltına alındı.