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AP'den Türkiye'ye tek taraflı hareket etmeme çağrısı

İdlib'deki saldırıda şehit olan Türk askerleri için çok üzgün olduğunu belirten AP Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, AB'nin "çok daha güvenilebilir bir müttefik" olduğunu belirterek, "Türkiye'ye tek taraflı hareket etmeme" çağrısında bulundu.

AP'den Türkiye'ye tek taraflı hareket etmeme çağrısı
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Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, İdlib'deki saldırıda şehit olan Türk askerleri için çok üzgün olduğunu bildirdi.

Sanchez, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Hayatını kaybeden Türk askerleri için çok üzgünüm. Türkiye, İdlib ve mültecilere ilişkin gelişmeleri endişeyle takip ediyorum." ifadelerini kullandı.

Sanchez, AB'nin "çok daha güvenilebilir bir müttefik" olduğunu belirterek, "Türkiye'ye tek taraflı hareket etmeme" çağrısında bulundu.

Kaynak: AA

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