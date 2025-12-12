Apilex.ai Global LegalTech arenasında boy gösteriyor

35 milyar doları aşan küresel Legal AI pazarının on yıl içinde %9 büyüme oranıyla 73 milyar doları bulması öngörülüyor. Hatta bazı kaynaklara göre bu oranın %14,7 ‘yi bularak rakamın 96 milyar dolar olacağı öngörülüyor. Şimdi bu pazara Apilex.ai da dahil oluyor. Peki Türkiye “LegalTech” ya da başka bir deyişle “Legal AI” pazarında nerede duruyor?

Yapay zeka iş dünyasının kodlarını yeniden yazarken, değişime en kapalı alanlardan biri olarak görülen hukuk sektörü de bu dönüşümden hızla etkileniyor. Bu dönüşümün merkezinde ise kısa sürede binlerce avukatın dijital asistanı haline gelen Apilex.ai var. Sadece yerel bir çözüm olmanın ötesine geçen platform, 2026 vizyonuyla global bir oyuncu olmaya hazırlanıyor. Avukatların ve hukuk profesyonellerinin iş yükünü azaltmak, zamandan tasarruf sağlamak ve verimliliği artırmak amacıyla geliştirilen Apilex.ai, özel eğitilmiş modelleri, semantik arama kabiliyeti ve yüksek güvenlik standartlarıyla LegalTech alanında güçlü bir konum elde ediyor. Hukuki vizyon, girişimcilik tecrübesi ve teknoloji liderliği gibi üç farklı uzmanlık alanını birleştiren Av. Cebrail Ergül, Kemal Tamer ve Batuhan İpek'in kurduğu Apilex.ai, bir yıllık geliştirme sürecinin ardından yalnızca üç ay içinde binlerce avukat tarafından aktif olarak kullanılmaya başlandı. Bugün Apilex.ai, Türkiye’nin lider yapay zeka hukuk asistanı konumunda. Av. Cebrail Ergül, süreci şu şekilde anlatıyor: “Avukatlar, günler süren araştırmalarla ciddi zaman kaybediyordu. Küçük detaylar yüzlerce klasör arasında kayboluyor ve davaların seyrini etkileyebiliyordu.Yapay zeka ile tüm bu süreçleri otomatikleştirme hayaliyle yola çıktım.”

Kaliteli bir yapay zeka hukuk asistanı artık bir ihtiyaç

Genel amaçlı yapay zeka sistemleri, pek çok alanda yetenekli olsalar da hukuk gibi yüksek doğruluk gerektiren alanlarda risk taşıyor. Apilex.ai’nin farkı ise burada başlıyor. 11 milyondan fazla içtihat ve hukuki belgeyle eğitilmiş kapalı devre modeller, mevzuat, içtihat ve doktrin temelli analiz sunuyor, kaynakçalı, gerekçeli ve doğrulanabilir yanıtlar içeriyor ve halüsinasyon riskini azaltan çok katmanlı kontrol mekanizmaları sağlıyor. Klasik anahtar kelime taramalarının ötesine geçen Apilex, natural language (doğal dil) sorularını da anlamak üzerine kurgulandı. Platform, ilgili kararları, mevzuat maddelerini ve bağlamı saniyeler içinde analiz ederek özetliyor.

Çok katmanlı yapı

ChatGPT, Gemini ve benzerleri gibi genel amaçlı modeller günlük kullanımda ne kadar başarılı olursa olsun, hukukta uzmanlık gerektiren detayları atlayabilir, hatalı çıkarımlar üretebilir. Oysa kaliteli bir yapay zeka hukuk asistanı, riskleri en aza indirmek üzere tasarlanmış olmalıdır. Apilex.ai’nin çok katmanlı eğitim yapısı; finetuning süreçleri, hukuk odaklı embedding modelleri ve tutarlı sonuç veren mimarisiyle her senaryoda öngörülebilir analiz üretiyor.

Modelin esnek yapısı da önemli bir fark yaratmayı sağlıyor. Her avukatın uzmanlık alanı, terminolojisi ve çalışma biçimi farklıdır. Apilex.ai, kullanıcı davranışına uyum sağlıyor. Bireysel avukatlardan büyük hukuk ekiplerine kadar her yapıya entegre olabiliyor. Paylaşımlı klasörler, ekip yetkilendirme mekanizmaları ve ortak çalışma ortamları ise çok avukatlı ofislerde kusursuz bir akış oluşturuyor.

Kullanıcı deneyimi ise profesyonel pratiklere uygun tasarlanmış. Çoklu doküman yükleme, uzun dosya analizi, yüzlerce sayfalık belgede gözden kaçan detayların yakalanması ve avukatın iletişim tarzına göre kişiselleşen metin üretimi bunun bir parçası. Sistem her kullanımda kullanıcının terminolojisini ve yazım üslubunu daha iyi tanıyor.

Bilindiği üzere, hukuk alanı kesinlik ve mutlak doğruluk gerektirir. Bu nedenle “yaklaşık doğruluk” kabul edilmez. Bu nedenle Apilex.ai, halüsinasyonları en aza indiren kontrol katmanlarıyla çalışıyor; kaynak doğrulama, çapraz denetim, içtihat referans kontrolü… Böylece üretilen analiz hem doğru hem de gerekçeli oluyor. Cevaplar yalnızca bir metin değil; ilgili mevzuat maddeleri, içtihat atıfları ve açıklayıcı hukuki gerekçelerle destekleniyor.

Apilex.ai, ayrıca Legal Engineer (Hukuk Mühendisi) kadrolarıyla çalışıyor. Bu ekipler veri setlerini düzenliyor, model çıktılarının doğruluğunu denetliyor ve yapay zeka mimarisini hukuki hassasiyetlere göre optimize ediyor. Böylece sistem, her gün daha tutarlı, daha profesyonel ve daha yüksek doğrulukta çalışıyor. Son olarak, veri güvenliği Apilex.ai’nin en tartışmasız önceliği. Uçtan uca şifreleme, lokal sunucu seçenekleri ve kapalı devre çalışma modelleri sayesinde hassas dosyalar kontrol altında tutuluyor.

Kısacası, bugün bir yapay zeka hukuk asistanı seçerken önemli olan, ülkeye özel veriyle eğitilmiş, çok katmanlı doğrulama mekanizmalarıyla güçlendirilmiş, kullanıcıya göre kişiselleşebilen ve güvenliği merkezine alan bir sisteme sahip olmaktır. Apilex.ai’yi farklı kılan da tam olarak bu.