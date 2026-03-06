APP plaka yasaklandı mı, cezası ne kadar? APP plaka nedir, neden yasaklandı?

"Avrupa Pres Plaka" olarak bilinen ve standart plakalara göre daha kabartmalı, parlak ve farklı yazı karakteri kullanılan plakalar artık trafikte olmayacak. Bu plakaları kullanmaya devam edenler ise yüklü ceza alacak. Konunun gündem olmasının ardından "APP plaka cezası ne kadar", "APP plaka neden yasaklandı" sorusu geliyor.

APP plaka neden yasaklandı?

Türkiye’de araç plakaları Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen standartlara göre basılmak zorundadır. Bu nedenle standart ölçü, font ve mühür kurallarına uymayan APP plakalar yasal kabul edilmez.

APP plaka cezası ne kadar?

APP plaka taktığı veya kullandığı tespit edilen kişilere 140.000 TL para cezası uygulanacak. APP plaka kullanan araçlar 30 gün boyunca trafikten men edilecek. Sürücüler ihlali tekrarlanması durumunda 280.000 TL para cezası ödeyecek ve ayrıca 5 yıla kadar hapis cezası ile karşılaşabilecek.