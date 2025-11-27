Apple 14 yıl sonra ilk kez Samsung'u geçiyor!

Counterpoint Research'ün yeni raporuna göre Apple, 2025 yılında 14 yıl aradan sonra ilk kez Samsung'u geride bırakarak en fazla akıllı telefon sevk eden marka olacak.

Araştırma şirketinin CNBC'ye aktardığı verilere göre Apple'ın bu yıl yaklaşık 243 milyon iPhone sevk etmesi bekleniyor. Samsung'un ise 235 milyon adet sevkiyat gerçekleştireceği öngörülüyor. Bu tabloya göre Apple'ın küresel akıllı telefon pazarındaki payı yüzde 19,4, Samsung'un payı ise yüzde 18,7 olacak.

Sevkiyat verileri doğrudan satış rakamlarını temsil etmese de talep eğilimleri ve üreticilerin beklentileri hakkında önemli bir gösterge olarak değerlendiriliyor.

iPhone 17 serisi satışları taşıdı

Apple'ın 2025 performansının, eylül ayında piyasaya çıkan iPhone 17 serisi tarafından desteklendiği belirtiliyor. Counterpoint'e göre seri, tatil döneminde "rekor" bir satış sezonu geçirdi.

ABD'de iPhone 17 serisinin (iPhone Air dahil) lansmandan sonraki ilk dört haftalık satışları, iPhone 16e hariç tutulduğunda, iPhone 16 ailesine kıyasla yüzde 12 daha yüksek seyretti. Apple'ın önemli pazarı Çin'de ise aynı dönemde satışlar bir önceki modele göre yüzde 18 artış gösterdi.

Counterpoint Research Kıdemli Analisti Yang Wang, yükselişin yalnızca yeni modele yönelik güçlü ilgiden kaynaklanmadığını vurgulayarak "iPhone 17 serisi için son derece olumlu piyasa tepkisinin ötesinde, yükseltilmiş sevkiyat görünümünün ardındaki temel itici güç, değiştirme döngüsünün dönüm noktasına ulaşmasında yatıyor. COVID-19 patlaması sırasında akıllı telefon satın alan tüketiciler şimdi yükseltme aşamalarına giriyor" dedi.