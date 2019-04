Apple, Netflix katilini bu akşam duyuracak

Bu akşam Türkiye saatiyle 20:00'da Apple'ın Netflix'e rakip olacak televizyon ve dizi platformunu tanıtması bekleniyor.

California'daki Apple Park'da düzenlenecek toplantıda ayrıca gazete ve dergi aboneliği servisinin de duyurusunun yapılması bekleniyor.

Wall Street Journal gazetesi, Apple'ın, televizyon ve film platformuna bir milyar dolardan fazla kaynak ayırdığı iddiasına yer verdi.

Yeni platform daha görücüye çıkmadan "Netflix katili" olarak nitelendiriliyor.

Platformun aylık 9,99 dolardan satışa çıkması bekleniyor.

Netflix'in yaklaşık 150 milyon, bir diğer büyük oyuncu Amazon Prime'ın da 100 milyon kadar abonesi olduğu tahmin ediliyor.

It’s show time. Tune in March 25th at 10 a.m. PT to watch our #AppleEvent live on Twitter.



Tap ❤️ below to get updates from @Apple pic.twitter.com/b6qno83rqS