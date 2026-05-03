Ara eleman krizi maaşları uçurdu: Ustalar mühendisleri geride bıraktı

Türkiye'de giderek artan ara eleman açığı kritik sektörlerde mavi yakanın kazancını beyaz yakanın üstüne çekti.

İnşaat, otomotiv, bakım/güzellik sektörlerinde erken yaşta meslek edinen gençler, düzenli iş bulabildiklerini ve günlük kazançlarının önemli ölçüde yükseldiğini ifade ederken beyaz yaka işlerde maaşlar asgari ücretten başlıyor.

Ustalar aylık 150 bin lira kazanıyor

Aydın'da yaşayan 19 yaşındaki Ahmet Çifçi de babasından inşaat işlerini öğrendiğini belirterek, "Bir gün iş aramadık. Sürekli iş var ve en düşük günlük yevmiye 3-4 bin lira arasında" dedi.

Çevresinde mühendislik diplomasına sahip olmasına rağmen zincir marketlerde asgari ücretle çalışan birçok kişi olduğunu belirten Çifçi, bir inşaat ustanın ise aylık 150 bin lira rahat kazandığını söyledi. "Bu nedenle tüm arkadaşlarıma ‘meslek edinin' çağrısında bulunuyorum" dedi.

Tablo, gençler arasında 'meslek edinme' eğilimini güçlendirirken, çalışma hayatında beyaz yakalı işlerin cazibesinin azaldığına işaret ediyor. Uzmanlara göre, iş gücü piyasasında yaşanan bu dönüşüm, eğitim tercihleri ve kariyer planlamasında da önemli değişimlerin habercisi.