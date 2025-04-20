Ara eleman sorunu büyüyor: Oto tamirciler aylık 50 bin TL'ye eleman bulamıyor

Gaziantep’te oto tamirciler, aylık 50 bin TL maaş teklifine rağmen çalıştıracak kalfa bulamıyor. Çırak yetişmemesi, ustaların iş devrini de zorlaştırıyor.

Sektör temsilcileri, oto tamirciliği gibi gelir potansiyeli yüksek mesleklerin gençler tarafından tercih edilmemesinin, sanayideki nitelikli iş gücü açığını artırdığını ifade ediyor. Sanayi esnafı, çırak yetişmemesi nedeniyle usta bulmanın da giderek zorlaştığını vurguluyor.

“İyi bir kalfa 50 bin TL kazanıyor ama bulamıyoruz”

Gaziantep’te oto tamirciliği yapan Mehmet Yılmaz, 12 yıllık zorunlu eğitimin ardından sanayiye adım atan gençlerin mesleğe yatkın olmadığını belirterek, “Çıraklık geleneği zayıfladığı için kalfa yetişmiyor. İyi bir kalfanın maaşı 40-50 bin TL’yi bulmasına rağmen çalışacak kişi bulamıyoruz” dedi.

Yılmaz, ailelerin çocuklarını yalnızca memuriyet hedefiyle yönlendirmesinin, mesleki eğitimi ve ara eleman yetişmesini engellediğini söyledi.

“10 yaşında başladım, şimdi üniversiteliler bile gelmek istiyor”

Bir başka oto tamir ustası İdris Demir ise, mesleğin çocuk yaşta öğrenilmesi gerektiğini vurgulayarak, “Ben 10 yaşında sanayiye girdim. Şimdi üniversite mezunları bile bu işi öğrenmek istiyor ama geç kalıyorlar” dedi.

Demir, kalifiye bir oto tamircisinin bugün SGK dahil aylık 40 bin TL civarında gelir elde ettiğini ancak gençlerin bu meslekleri ‘kirli’ ve ‘zor’ bulduğu için tercih etmediğini dile getirdi. “Meslek altın bileziktir, ama ilkokul çağında başlanmazsa öğrenilmez” diye konuştu.

Araç tamir süreleri uzuyor, hizmet kalitesi etkileniyor

Sanayideki eleman sıkıntısı sadece istihdam piyasasını değil, hizmet sürelerini de etkiliyor. Müşteriler, geçmişte birkaç saat süren tamir işlemlerinin artık tüm güne yayıldığını söylüyor. Fethulla Ensari adlı bir vatandaş, “Eskiden birkaç saat süren işlemler şimdi akşama kadar sürüyor. Usta bulamadıkları için işler yavaş ilerliyor” dedi.

Sektör temsilcileri, sanayide ara eleman açığının yalnızca işverenleri değil, üretim ve hizmet süreçlerini de olumsuz etkilediğine dikkat çekiyor.