Ara tatil ne zaman başlıyor? Bu hafta mart ara tatil başlıyor mu?
Mart ayının 2. haftasındayız ve öğrenciler ile veliler ara tatil tarihlerini öğrenmeye çalışıyor. Tarih konusunda kafa karışıklığı yaşayanlar sık sık "Ara tatil ne zaman başlıyor" sorusuna başvuruyor. İşte net tarih...
Milyonlarca öğrenci için 3. ara tatil tarihi yaklaşıyor. Sınavdan çıkan öğrenciler sıkça tarihlere odaklanıyor. Günler ilerledikçe "Ara tatil ne zaman" sorusuna yanıt arıyor.
İkinci ara tatil ne zaman?
MEB'in paylaştığı 2025-2026 yılı eğitim öğretim takviminde mart ara tatilinin 16 Mart'ta başlayıp 20 Mart'ta sona ereceği belirtildi.
26 Haziran 2026 Cuma günü eğitim öğretim dönemi tamamlanacak.
Kaynak: HABER MERKEZİ