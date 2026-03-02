Ara tatil ne zaman, bu hafta mı?

Mart ayı geldi ve ara tatil tarihleri sıkça aratılmaya başlandı. 3. mola için bekleyişe girenler tam tarihi öğrenmek için "Ara tatil ne zaman" diye soruyor. İşte MEB'in geçtiği tarih...

İkinci ara tatil ne zaman?

MEB'in paylaştığı 2025-2026 yılı eğitim öğretim takviminde mart ara tatilinin 16 Mart'ta başlayıp 20 Mart'ta sona ereceği belirtildi.

26 Haziran 2026 Cuma günü eğitim öğretim dönemi tamamlanacak.