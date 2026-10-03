Ara tatil ne zaman? Kasım ara tatil başlangıç tarihi...
Okullarda 4. haftaya giriliyor. Öğrenciler ödevleri yaparken sınav hazırlıklarını da sürdürüyor. Günler ilerledikçe ara tatil tarihleri araştırıyor. İşte "Ara tatil ne zaman" sorusunun yanıtı...
Pazartesi okullarda ziller yeniden çalacak. Eğitim kaldığı yerden devam edecek. Öğrenciler okullarına gitmeye devam ederken ara tatili bekliyor. Peki, ara tatil ne zaman?
İlk ara tatil ne zaman?
Milli Eğitim Bakanlığının paylaştığı takvime göre ilk ara tatil 16 Kasım'da başlayacak ve 20 Kasım'da sona erecek. Ara tatillerin kaldırıldığı iddiası ise henüz gerçeği yansıtmıyor.
Sömestr ne zaman?
Yarıyıl tatili 25 Ocak 2027 Pazartesi günü başlayıp 5 Şubat 2027 Cuma günü tamamlanacak. İkinci dönem ise 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlayacak.
İkinci dönemin ara tatili 8 Mart 2027 Pazartesi günü başlayacak ve 12 Mart 2027 Cuma günü sona erecek.
2026-2027 eğitim ve öğretim yılı, 25 Haziran 2027 Cuma günü tamamlanacak.