Ara tatil ne zaman? Kasım ara tatili hangi tarihte? Okullar ne zaman kapanıyor?
Ekim ayının sonuna doğru ilerlerken, öğrenciler ve öğretmenler için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Yılın ilk ara tatili için geri sayım başladı. Özellikle ilk dönemin yorgunluğunu atmak isteyenler, "Ara tatil ne zaman" sorusunu sıklaştırmış durumda... İşte MEB'in geçmiş olduğu takvim...
Okullarda ilk dönem tüm hızıyla devam ediyor. Yoğun geçen eğitim-öğretim döneminin ilk molası için gün sayılıyor. Kasım ara tatilinin tam olarak hangi tarihte başlayacağı en çok merak edilen konular arasında... Bu nedenle de "Ara tatil ne zaman" sorusu dillerden düşmüyor.
İlk ara tatili ne zaman?
Milli Eğitim Bakanlığının geçtiği 2025-2206 eğitim-öğretim yılı takvimine göre kasım ara tatili 10-14 Kasım 2025 tarihleri arasında uygulanacak.
2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi:
Birinci dönem ara tatili: 10-14 Kasım 2025
Birinci dönemin sona ermesi: 16 Ocak 2026 Cuma
Yarıyıl tatili: 19-30 Ocak 2026
İkinci dönem başlangıcı: 2 Şubat 2026 Pazartesi
İkinci dönem ara tatili: 16-20 Mart 2026
Eğitim öğretim yılı sona erme tarihi: 26 Haziran 2026 Cuma